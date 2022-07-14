Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина выстрелил из оружия в сторону женщины, чтобы напугать её, сообщили 14 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

О стрельбе в полицию сообщила сама пострадавшая поздним вечером 13 июля. По словам 35-летней потерпевшей, у дома 19 по улице Русановской неизвестный мужчина произвел выстрелы в ее сторону, сел в автомобиль Hyundai черного цвета и с места происшествия скрылся.

Спустя 40 минут полицейские задержали хулигана у дома 22 по улице Садовой в поселке Металлострой Колпинского района города. За рулем находился 46-летний неработающий гражданин. В багажнике его автомобиля была обнаружена и изъята пневматическая винтовка «Байкал МР-512».

«Стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в ведомстве, уточнив для ИА REGNUM, что стрельбу мужчина открыл, чтобы напугать горожанку.