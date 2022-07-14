Париж, , 12:30 — REGNUM Более внушительный, чем гражданский беспилотник, более незаметный, чем военный самолет, дрон Reaper будет демонстрироваться на параде в Париже 14 июля по случаю празднования Дня взятия Бастилии, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Основное преимущество этого дрона — его автономность, которая позволяет дрону выполнять 24 часа непрерывного полета.

В настоящее время в эксплуатации находятся восемь беспилотников Reaper французской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на площадь Согласия, где его приветствовали, в частности, премьер-министр Элизабет Борн, а также министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

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