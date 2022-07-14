Сеул, , 12:33 — REGNUM Первый случай инфицирования новым подвидом штамма «Омикрон», получившим обозначение «BA.2.75», выявлен в Южной Корее. Об этом 14 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, новый подвид был обнаружен у мужчины в возрасте старше 60 лет, проживающего в Инчхоне. Поскольку ранее мужчина не выезжал за границу, предполагается, что этот подвид коронавируса уже распространился среди населения.

Отметим, что подвид «BA.2.75» также именуют как «Кентавр». Утверждается, что он может обладать более сильной заразностью.

Указанная разновидность также была зафиксирована в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Новой Зеландии, США и Японии.