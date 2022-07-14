Москва, 14 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 10 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 14 июля официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло восьми.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 44 297 человек.