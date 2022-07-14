Донецк, 14 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. По Петровскому району Донецка открыли огонь из миномёта. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 12:00 украинские войска нанесли удар с позиций в Марьинке. По Петровскому району Донецка выпущено десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке попали под обстрел украинских войск несколько районов.