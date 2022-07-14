Симферополь, 14 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Житель Республики Крым осуждён за повреждение Братской могилы жертв фашистского террора. Решение 14 июля вынес Симферопольский районный суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

43-летний житель пгт Гвардейское признан судом виновным по статьям о повреждении объекта культурного наследия и о повреждении воинских захоронений. Как установлено судом и следствием, в апреле–мае 2021 года мужчина повредил Братскую могилу жертв фашистского террора на территории Трудовского сельского поселения Симферопольского района. В Братской могиле захоронено около 26 тысяч мирных жителей и военнослужащих, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период с 1941 года по 1943 год.

Целью обвиняемого был поиск материальных ценностей, которые находились в Братской могиле. При обыске у обвиняемого были обнаружены монеты старинного образца, извлечённые им из места захоронения.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет семи месяцев и 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.