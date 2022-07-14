Москва, , 12:28 — REGNUM Дефицит нефти в мире останется устойчивым трендом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

Добыча нефти Arne Hückelheim

«Учитывая рост санкционного давления на российский нефтегазовый сектор, ввод запрета на страхование и перестрахование российских судов с нефтью европейскими компаниями, а также планируемый отказ ряда стран от закупок российской нефти, произойдёт эскалация дефицита нефтяного сырья на мировом рынке, — сказала она. — В 2021 году доля добычи российской нефти в мировой корзине составила 11%. Потенциал экспорта российской нефти по итогам прошлого года составил 43%. Предполагать, что выпадающие за счёт гипотетического отказа от российской нефти 4,6 млн баррелей в сутки будут восполнены другими странами, было бы преждевременно».

По ее словам, до того момента, пока не будут введены в эксплуатацию новые грандиозные проекты по нефтедобыче в мире, дефицит нефти станет устойчивым трендом.

«При этом на текущий момент мы наблюдаем ажиотажный спрос на российскую нефть за счёт формируемого значительного ценового дисконта, уже достигшего 40% от стоимости эталонного сорта Brent по состоянию на 12 июля 2022. В целом опасения, которые связаны с дальнейшим сокращением предложения на мировом рынке нефти, будут подталкивать цены в сторону роста», — предположила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что ситуация на мировом рынке нефти изменилась до неузнаваемости.

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