Москва, 14 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Дефицит нефти в мире останется устойчивым трендом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС Тамара Сафонова.

Arne Hückelheim Добыча нефти

«Учитывая рост санкционного давления на российский нефтегазовый сектор, ввод запрета на страхование и перестрахование российских судов с нефтью европейскими компаниями, а также планируемый отказ ряда стран от закупок российской нефти, произойдёт эскалация дефицита нефтяного сырья на мировом рынке, — сказала она. — В 2021 году доля добычи российской нефти в мировой корзине составила 11%. Потенциал экспорта российской нефти по итогам прошлого года составил 43%. Предполагать, что выпадающие за счёт гипотетического отказа от российской нефти 4,6 млн баррелей в сутки будут восполнены другими странами, было бы преждевременно».

По ее словам, до того момента, пока не будут введены в эксплуатацию новые грандиозные проекты по нефтедобыче в мире, дефицит нефти станет устойчивым трендом.

«При этом на текущий момент мы наблюдаем ажиотажный спрос на российскую нефть за счёт формируемого значительного ценового дисконта, уже достигшего 40% от стоимости эталонного сорта Brent по состоянию на 12 июля 2022. В целом опасения, которые связаны с дальнейшим сокращением предложения на мировом рынке нефти, будут подталкивать цены в сторону роста», — предположила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что ситуация на мировом рынке нефти изменилась до неузнаваемости.