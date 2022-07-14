В ДНР заявили о наступлении сил республики по нескольким направлениям
Донецк, 14 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики ведут наступление по нескольким направлениям, следует из карты, опубликованной штабом обороны ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
Так, наступление ведется в том числе на Курахово, Бахмут (ранее назывался Артемовск) и Авдеевку.
«Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Донецкой Народной Республики освобождён 251 населённый пункт.
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