Донецк, 14 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики ведут наступление по нескольким направлениям, следует из карты, опубликованной штабом обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Так, наступление ведется в том числе на Курахово, Бахмут (ранее назывался Артемовск) и Авдеевку.

«Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Донецкой Народной Республики освобождён 251 населённый пункт.

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