Москва, 14 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 14 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 987 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 15 случаев больше аналогичного показателя 13 июля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 972 человек, а днём ранее — у 559 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 238 новых случаев заражения коронавирусом.