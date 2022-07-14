Торонто, Канада, 14 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Рэпер Drake анонсировал свой фестиваль под названием October World Weekend. Он опубликовал соответствующую информацию в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кадр из интервью Drake

Фестиваль начнётся 28 июля и продлится до 2 августа 2022 года в Торонто (Канада). В рамках мероприятия на сцене выступят рэперы Крис Браун и Lil Baby. Drake также заявил о воссоединении лейбла Young Money, в который входили Lil Wayne и Nicki Minaj —они также появятся на October World Weekend.

Ранее Drake во время трансляции на платформе Twitch выиграл в онлайн-казино более $24 млн. Однако к концу вечера он проиграл всю сумму.