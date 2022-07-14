Омск, 14 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Житель Омска осуждён за покушение на незаконный сбыт около 27 кг наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в прокуратуре региона.

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Приговор по уголовному делу против 23-летнего омича вынес Омский районный суд. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»).

Установлено, что 26 января 2022 года мужчина, выполняя роль перевозчика наркотических средств между регионами РФ, прибыл в лесной массив в Омском районе Омской области. С помощью полученной из интернета информации он добрался до тайника и извлёк из него наркотическое средство массой 26,9 кг.

Он поместил вещество в специальный тайник в своём автомобиле, оборудованный под видом акустической системы. Злоумышленник собирался перевезти запрещённое вещество в соседнюю область. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд с учётом смягчающих обстоятельств приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Изъятый наркотик будет уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Кубани, организовавших работу нарколаборатории, предстанут перед судом.

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