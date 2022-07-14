Москва, , 12:27 — REGNUM Российские дольщики в настоящее время защищены серьезнее, чем это было пять или десять лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ растет количество проблемных новостроек.

Стройка Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

«Проблемы застройщиков связаны с увеличением стоимости стройматериалов в 2020–2022 годах, существенным ростом зарплат строителей, трудностями с привлечением мигрантов, повышением кредитных ставок, перестройкой логистики поставок строительной техники и материалов, поиском российских поставщиков, снижением спроса на рынке жилья в апреле–мае 2022 года. В некоторых случаях сказался и мораторий на взыскание штрафов с застройщиков за срыв сроков жилищного строительства, введенный до конца 2022 года», — сказал Цыганов.

Поэтому, как полагает экономист, риск увеличения проблемных новостроек в России сейчас реален, но дольщики защищены серьезнее, чем это было пять или десять лет назад.

«Увеличение сроков сдачи объектов или банкротство застройщика сегодня может привести к увеличению ожидания квартиры, но не к потере средств. Связано это с использованием защищенных эскроу-счетов или (для более старых объектов) возможностью обращения в специально созданный фонд для финансирования достройки или выплаты компенсации. Это созданный в 2017 году Фонд развития территорий, а до 2022 года он назывался Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства», — подытожил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, системные проблемы строительного сектора РФ лишь обостряются в кризисных условиях 2022 года.

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