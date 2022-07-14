Ижевск, 14 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. На берегу Камы возле села Нечкино был обнаружен артиллерийский снаряд. На обследование находки выехали сотрудники группы разминирования ОМОН «Барс» управления Росгвардии по Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.

пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии Снаряд, обнаруженный на берегу Камы

На месте было определено, что это 125 мм бронебойный оперённый подкалиберный снаряд, со следами коррозии. С соблюдением всех необходимых мер безопасности снаряд транспортировали на полигон, где в ближайшее время он будет уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, житель деревни Сизево Завьяловского района при проведении работ обнаружил на своем участке два артиллерийских снаряда. Установили, что находки являются 37 мм артиллерийскими снарядами, предположительно, времен Гражданской войны.

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