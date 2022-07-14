Вологда, , 12:25 — REGNUM В Вологодской области накануне, 13 июля, из водоемов извлекли тела трех утонувших, сообщает ГУ МЧС.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Один из трагических случаев произошел в СНТ «Северсталь» в Череповецком районе — в акватории Ягорбы было обнаружено тело 34-летнего мужчины. В Бабаево, в реке Колпь утонул 38-летний мужчина. 8 июля в Вологде ушла купаться и не вернулась 49-летняя женщина. Вчера, 13 июля, в 18:20 спасатели извлекли тело женщины из воды и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на фестивале йоги утонул пятилетний мальчик.