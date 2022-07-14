Луганск, , 12:24 — REGNUM В районах городов Северск и Соледар Донецкой Народной Республики (ДНР), захваченных киевскими боевиками, наблюдаются факты самовольного ухода украинских вооружённых формирований с занимаемых ими позиций. Об этом 14 июля написал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районах населенных пунктов Северск и Соледар зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими», — указал он в своём сообщении.

При этом ранее Марочко сообщил, что войска ЛНР будут продолжать освободительную операцию в Донбассе совместно с силами ДНР и подразделениями ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что на территории республики уже освобождён от киевских боевиков 251 населённый пункт.