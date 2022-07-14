София, , 15:43 — REGNUM Правительство Болгарии 13 июля приняло решение выделить средства на национальную программу изучения Арктики и Антарктики «От полюса до полюса». Об этом сообщает Bulgarian News Agency.

Арктика AWeith

Болгария выделит на 2022 год 10,8 млн болгарских левов (около 325 млн рублей — прим. ИА REGNUM) на программу «От полюса до полюса», где болгарские учёные займутся изучением климата на Северном полюсе.

Научная программа рассчитана до 2025 года. Планируется, что финансирование распространится на передовые исследования в отдалённых регионах Арктики, программы по привлечению молодых учёных, повышение исследовательского потенциала в Болгарии, логистику и обслуживание болгарской антарктической базы на острове Ливингстон, а также научные наблюдения за полярной средой.

Программа будет финансироваться за счет 3,5 млн левов в 2022 году, 3,6 млн левов в 2023 году и 3,7 млн левов в 2024 году.

Средства также пойдут на ежегодный рейс болгарского исследовательского судна «Sv. Sv. Kiril i Metodii» в Антарктику.

Координатором программы выступает Национальный центр полярных исследований Софийского университета. Организаторами являются Болгарский антарктический институт, Военно-морская академия имени Вапцарова, Институт лесных исследований при Болгарской академии наук (BAS) и Национальный музей естественной истории BAS.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие учёные на борту научно-исследовательского судна PolarXplorer отправились 7 июля в Северный Ледовитый океан. Экспедиция рассчитана на 20 дней.

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