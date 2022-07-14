Москва, , 12:22 — REGNUM Доллар продолжил «отступать» на торгах 13 июля и в этот раз даже не пытался «прорваться» к отметке 60 руб. По итогам дня пара потеряла свыше 1% и остается под давлением сегодня, 14 июля, осциллируя вокруг уровня 58 руб. и пока воздерживаясь от тестирования минимумов этой недели на подходе к отметке 57 руб. Об этом 14 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, российская валюта продолжает игнорировать падение нефти и фактор сильного доллара, который торгуется на новых 20-летних максимумах на международной арене. Такое хладнокровие означает, что главной опорой рубля остается сильный дисбаланс импорта и экспорта. Импорт постепенно восстанавливается, но процесс займет какое-то время и не несет непосредственной угрозы для позиций российской валюты в настоящий момент, сказал эксперт.

Впрочем, добавил он, до конца месяца рост рубля еще может затормозиться с подачи Банка России, который с большой долей вероятности продолжит снижать ставку на ближайшем заседании. Но даже если произойдет отскок пары, восстановление вряд ли будет устойчивым, тем более что рубль традиционно получает поддержку со стороны налогового периода во второй половине месяца, отметил он.

Переславский добавил, что технически путь к 60 руб. и выше открыт и может быть реализован, к примеру, в случае новых вербальных интервенций со стороны властей. На данном этапе главная задача доллара — удержаться выше 57 руб., поскольку утрата этой отметки может спровоцировать более активные продажи, сказал он.