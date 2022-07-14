Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Свердловскую область на два дня накроет шквалистый ветер, предупредили жителей региона в региональном главке МЧС.

Ливень

Непогоду в регионе ожидают 15 и 16 июля. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Также ожидаются сильные дожди и грозы. В МЧС просят граждан быть бдительными, ограничить пребывание на улице. Во время грозы и порывистого ветра держаться как можно дальше от деревьев, лёгких построек и линий электропередач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области до 16 июля продлено предупреждение о смоге.