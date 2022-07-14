Москва, 14 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Ситуация на мировом рынке нефти изменилась до неузнаваемости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогнозы агентства Bloomberg о том, что цены на нефть в мире останутся высокими многие месяцы, а то и годы.

randomix Добыча нефти

«С арены уходят отдельные лидеры, им на смену приходят новые. Ждёт своего разрешения ситуация в Иране и Венесуэле. Усиливаются территориальные претензии в регионах. Каждый из указанных факторов способен оказать влияние на цены на энергоресурсы, потенциально способен «выстрелить» в любой момент. В этой связи прогнозировать цены на энергоносители крайне сложно. Тем не менее, прогноз агентства Bloomberg, думаю, один из самых точных, — сказала Лебединская. — В 2019 году под американскими санкциями в Иране, Венесуэле и России находилось около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти. Ещё пять-семь лет назад Россия занимала первое место по добыче нефти. США стабильно занимали третье место. Две другие «санкционные» страны — Иран и Венесуэла занимали соответственно 7 и 11 места. Таким образом, три страны обеспечивали 21,75% всей суточной добычи нефти в мире».

По ее словам, в настоящее время ситуация изменилась.

«На первом месте США (в среднем 11,8 млн баррелей в день к началу 2022 года), но и этот объём они сами и потребляют, немного дополнительно импортируя сырье из Мексики и Канады. На втором месте Россия, которая, по разным оценкам, обеспечивает от 8,4 до 12,1% суточного объёма добычи в мире. Далее идут Саудовская Аравия, Ирак. Замыкает пятерку лидеров Канада», — рассказала Лебединская.

Однако такая ситуация совершенно не устраивает импортеров.

«Для решения вопроса Европа по сути настаивает на создании монополии, у которой есть особенность: она эффективна, если у продавца нет выбора, кроме как продавать свой товар по цене, установленной единственным покупателем или группой покупателей. Это правило означает, что Китай и Индия тоже должны войти в него. Но в этих странах уже объявили, что в идее создания картеля потребителей нефти нет смысла, — сказала Лебединская. — Препятствовать возникновению монопсонии (ситуации, когда на рынке остается только 1 покупатель — прим. ИА REGNUM) будет и дифференцированное ценообразование. Идея потолка цен может привести к тому, что ЕС должен будет покупать нефть у других производителей по рыночной цене и продолжать нести бремя роста инфляции по полной программе. Популистские высказывания о переходе на ВИЭ тоже пока не осуществимы».

В итоге, как полагает экономист, факторов снижения цены пока нет.

«До конца 2022 года цена на нефть будет держаться на уровне 100 долларов при сохранении сегодняшнего объёма спроса», — подытожила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что глобальная рецессия может снизить доходы РФ от нефти.