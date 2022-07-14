Новосибирск, 14 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Новосибирской области депутаты Законодательного собрания поддержали проект регионального правительства по строительству двух мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщили в новосибирском министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Цитата из видео мусоросортировочный комплекс (Irina Ya) Сортировка мусора

«В этом году на фоне спорности сложности этого проекта была проделана большая профессиональная работа, − прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — Я не только наблюдал, я фактически участвовал в этой работе и знаю, как она шла. Некоторые вещи, которые пропускали мои коллеги, были скорректированы».

Согласно проекту, два комплекса по переработке отходов должны быть построены в течение трех лет. Проект будет реализовываться в форме концессий.