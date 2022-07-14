Оренбург, 14 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 13 июля, в ковидные центры поступили всего три пациента. Предыдущий суточный показатель уменьшился в трое, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечатся 48 человек. Состояние пяти человек оценивается как тяжёлое. Один находится на ИВЛ, еще 15 оренбуржцев получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 217 561 заражение коронавирусом, в том числе 20 случаев за прошедшие сутки. Выздоровели 212 799 человек. Жертвами заболевания стали 4026 человек. Стоит отметить, с 30 июня в Оренбуржье нет ни одного нового летального исхода.