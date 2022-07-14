Ижевск, , 12:20 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 июля прививку от коронавируса сделали 698 983 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 559 262 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 171 437 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались два человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 649 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 696 случаев заражения коронавирусом, из них 23 — за минувшие сутки.