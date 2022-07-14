Ижевск, 14 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 июля прививку от коронавируса сделали 698 983 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 559 262 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 171 437 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались два человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 649 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 696 случаев заражения коронавирусом, из них 23 — за минувшие сутки.