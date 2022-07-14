Бейрут, 14 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Глава ливанского военизированного движения «Хезболла» Хассан Насралла выступил с предостережением в адрес Израиля. Об этом 14 июля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление Насраллы.

Worldbulletin.net Хасан Насралла — лидер ливанской «Хезболлы»

По его словам, «Хезболла» выступает против действий Израиля по добыче газа на месторождении «Кариш». Насралла также призвал ливанцев единым фронтом отстаивать свою позицию на международном фронте, добиваясь вывода иностранных судов из спорных вод между Ливаном и Израилем.

Однако, подчеркнул лидер «Хезболлы», при необходимости движение будет готово начать войну.

«Я говорю израильскому врагу и американцам, что запуски беспилотников — это скромное начало того, к чему мы можем прийти. Если дело дойдет до крайней точки, мы не только будем готовы дойти до «Кариша», но мы пойдём и дальше», — заявил Насралла.