Ижевск, 14 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 14 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались два человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 649 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

За время пандемии в республике подтвердили 167 696 случаев заражения коронавирусом, из них 23 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса два несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и шесть человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы девять человек, накануне в больницу попали также девять жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 783 человека, 48 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, шесть человек — в тяжелом состоянии, из них три пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении семь жителей республики.