Мадрид, 14 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Испании отказалось комментировать решение марокканского Национального совета по правам человека, который посчитал, что Испания не оказала помощи или содействия мигрантам, пытавшимся перепрыгнуть забор в Мелилье 24 июня. Об этом пишет агентство EFE.

Ongayo Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко

В испанском ведомстве ограничились заверением, что Гражданская гвардия страны действовала в рамках правового поля.

В своих предварительных выводах, представленных в Рабате по поводу трагедии с мигрантами, в ходе которой погибли 23 человека, Национальный совет по правам человека Марокко пришел к соответствующему предварительному заключению после того, как направил на место происшествия следственную комиссию для расследования случившегося.