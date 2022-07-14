Вашингтон, 14 июля 2022, 12:18 — REGNUM Перспективы мировой экономики «значительно ухудшились» за последние месяцы, предупредила глава МВФ Кристалина Георгиева, и в ближайшие 12 месяцев миру грозит растущий риск рецессии, сообщает 14 июля Guardian.

Кристалина Георгиева
Кристалина Георгиева
(сс) Friends of Europe

Шоковые цены усугубили кризис стоимости жизни для сотен миллионов людей, заявила Георгиева, и он «становится только хуже».

Инфляция также превысила ожидания, написала она в своем блоге в тот же день, когда вышли последние данные о том, что цены в США выросли в июне 2022 года до 4-летнего максимума — на 9,1%.

По словам Георгиевой, министры финансов и главы центробанков «Большой двадцатки», собравшиеся на Бали, «сталкиваются с глобальными экономическими перспективами, которые значительно ухудшились», при том что трудности с поставками и неоднократные локдауны в Китае также сдерживают неустойчивое восстановление мира после пандемии.

«Перспективы остаются крайне неопределенными. Задумайтесь о том, что дальнейшие перебои с поставками природного газа в Европу могут ввергнуть многие экономики в рецессию и вызвать глобальный энергетический кризис, — написала она. — Это лишь один из факторов, которые могут ухудшить и без того сложную ситуацию».

«Это будет трудный 2022 год, и, возможно, еще более трудный 2023 год с повышенным риском рецессии», — предупредила Георгиева.

По ее словам, МВФ понизит свои прогнозы роста мировой экономики на 2022 и 2023 годы.

Георгиева сказала, что повышение ставок для обуздания инфляции — одна из трех ключевых мер, необходимых для борьбы с опасностями, грозящими мировой экономике. Две другие — сокращение государственного долга и расширение глобального сотрудничества.

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