Вашингтон, 14 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Перспективы мировой экономики «значительно ухудшились» за последние месяцы, предупредила глава МВФ Кристалина Георгиева, и в ближайшие 12 месяцев миру грозит растущий риск рецессии, сообщает 14 июля Guardian.

(сс) Friends of Europe Кристалина Георгиева

Шоковые цены усугубили кризис стоимости жизни для сотен миллионов людей, заявила Георгиева, и он «становится только хуже».

Инфляция также превысила ожидания, написала она в своем блоге в тот же день, когда вышли последние данные о том, что цены в США выросли в июне 2022 года до 4-летнего максимума — на 9,1%.

По словам Георгиевой, министры финансов и главы центробанков «Большой двадцатки», собравшиеся на Бали, «сталкиваются с глобальными экономическими перспективами, которые значительно ухудшились», при том что трудности с поставками и неоднократные локдауны в Китае также сдерживают неустойчивое восстановление мира после пандемии.

«Перспективы остаются крайне неопределенными. Задумайтесь о том, что дальнейшие перебои с поставками природного газа в Европу могут ввергнуть многие экономики в рецессию и вызвать глобальный энергетический кризис, — написала она. — Это лишь один из факторов, которые могут ухудшить и без того сложную ситуацию».

«Это будет трудный 2022 год, и, возможно, еще более трудный 2023 год с повышенным риском рецессии», — предупредила Георгиева.

По ее словам, МВФ понизит свои прогнозы роста мировой экономики на 2022 и 2023 годы.

Георгиева сказала, что повышение ставок для обуздания инфляции — одна из трех ключевых мер, необходимых для борьбы с опасностями, грозящими мировой экономике. Две другие — сокращение государственного долга и расширение глобального сотрудничества.