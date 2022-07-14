Москва, 14 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Рынок нефти пока не может оправиться от недавнего обвала. Об этом 14 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

randomix Добыча нефти

По его словам, в ходе торгов 13 июля Brent предпринимала вялые и скромные попытки восстановления и в конечном итоге снова завершила день под отметкой 100 долларов за баррель, и это тревожный сигнал для «быков». Сегодня, 14 июля, котировки снова торгуются под давлением, теряя свыше 1% и тестируя зону 98,50 долларов, отметил он.

Переславский добавил, что отсутствие стремления к покупкам выглядит логично, учитывая свежие данные по инфляции в США, которая превысила в июне даже самые смелые прогнозы. В результате ожидания повышения ставок ФРС возросли наряду с опасениями рецессии, что надавило на «рисковые активы» в целом и одновременно укрепило «защитный доллар», который обновил очередные 20-летние максимумы, сказал эксперт.

По его словам, отраслевые события тоже не порадовали трейдеров. В минэнерго США сообщили, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране неожиданно выросли на 3,254 млн баррелей против прогноза падения на 154 тыс. С другой стороны, объемы запасов в стратегических резервах продолжили сокращаться и достигли минимальных значений с 1983 года, а добыча сократилась на 100 тыс. баррелей в день, до 12 млн баррелей, отметил он.

В настоящий момент, добавил эксперт, предпосылок для уверенного возвращения нефти выше 100 долларов не наблюдается, а вот понижательные риски по-прежнему присутствуют. В случае прорыва зоны 98,30 долларов фьючерсы протестируют минимумы в районе 98 долларов. В верхней части графика уровень 100 долларов представляет собой ближайшую краткосрочную цель, отметил он.