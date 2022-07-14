Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Жители Москвы и Санкт-Петербурга временно не могут оформить свои заказы на сайте IKEA из-за отсутствия возможности их доставки. Об этом 14 июля сообщается на сайте шведской компании.

ИКЕА MPD01605

Распродажа на сайте, объявленная уходящей с российского рынка компанией, в очередной раз провалилась. Мало того, что онлайн-торговля ведётся по виртуальной автоматической очереди, которую буквально нужно отслеживать и ни в коем случае не покидать сайт, так теперь и жителей двух городов федерального значения ограничили в возможности оформления заказов.

«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — сказано в сообщении на сайте.

Помимо этого у пользователей пропала возможность добавления товаров в раздел «Избранное». Теперь их нужно добавлять непосредственно в корзину.

Онлайн распродажа стартовала на сайте 5 июля 2022 года. Однако уже с первых дней возможность покупки была осложнена из-за постоянных сбоев. А купить мебель и мелочи для дома с помощью специальных форм могли далеко не все.

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