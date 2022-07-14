Вашингтон, , 12:15 — REGNUM У президента России Владимира Путина после завершения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины есть три варианта дальнейшего развития ситуации. Такое мнение 14 июля высказал обозреватель американского издания The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете Дэвид Лингельбах.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как считает Лингельбах, глава Российского государства после окончания спецоперации может либо начать «военную кампанию», либо будет создавать альтернативную ООН организацию, либо начнёт укреплять власть внутри страны.

В то же время, аналитик уточнил, что на сегодняшний день позиции президента России «выглядят в целом положительно», потому что спецоперация развивается в успешном ключе, а также идёт укрепление рубля и вырос рейтинг доверия Путину.

Также он указал, что не считает президента РФ одним из тех политиков, которые будут делать только «очевидные шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее историк и военный стратег из Израиля Мартин ван Кревельд назвал пять факторов, которые указывают на победу России над киевским режимом и странами Запада.