Вашингтон, 14 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина после завершения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины есть три варианта дальнейшего развития ситуации. Такое мнение 14 июля высказал обозреватель американского издания The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете Дэвид Лингельбах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как считает Лингельбах, глава Российского государства после окончания спецоперации может либо начать «военную кампанию», либо будет создавать альтернативную ООН организацию, либо начнёт укреплять власть внутри страны.

В то же время, аналитик уточнил, что на сегодняшний день позиции президента России «выглядят в целом положительно», потому что спецоперация развивается в успешном ключе, а также идёт укрепление рубля и вырос рейтинг доверия Путину.

Также он указал, что не считает президента РФ одним из тех политиков, которые будут делать только «очевидные шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее историк и военный стратег из Израиля Мартин ван Кревельд назвал пять факторов, которые указывают на победу России над киевским режимом и странами Запада.