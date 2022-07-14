Партизанск, Приморский край, , 12:13 — REGNUM В Партизанске ранним утром 14 июля случился пожар в частном доме, котором находились восемь человек. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, сообщили корреспонденту в пресс-службе МЧС по Приморью.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

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«До прибытия пожарных из дома самостоятельно выбрались восемь жильцов, в их числе шесть детей. На момент прибытия пожарных горела крыша дома. В результате пожара дом поврежден огнем на площади около 50 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке при пожаре в дачном доме в СНТ «Заводское» Елизовского района ночью 14 июля погиб 84-летний мужчина.