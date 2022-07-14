Бийск, Алтайский край, 14 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В единственном на Алтае наукограде — Бийске — возникли проблемы с возведением по нацпроекту «Демография» детского сада — яслей на 200 мест и крытого катка. Подробности 14 июля сообщает прокуратура Алтайского края по итогам визита в город прокурора региона Антона Германа.

Прокуратура Алтайского края Бийске возникли проблемы с возведением по нацпроекту «Демография»

Строительство данных объектов осуществляется с 2021 года, на начало текущего года имело место существенное отставание от графиков выполнения строительных работ, что влекло риски невыполнения целевых показателей национального проекта. Это послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

В настоящее время процент строительной готовности катка составляет 47%, возведен фундамент, обустроены наружные коммуникации, выполняется монтаж металлоконструкций.

В ходе строительства детского сада возведено двухэтажное здание, установлены оконные блоки, выполнен монтаж внутренней и наружной системы отопления, монтаж лифтового оборудования, завершена черновая штукатурка стен.

Вместе с тем, имеет место проблема с благоустройством территории будущего учреждения для детей, в связи с чем прокуратурой края внесено представление временно исполняющему обязанности министра образования и науки края.

Антон Герман обратил внимание главы города Бийска Александра Студеникина на необходимость организации безопасного маршрута к детскому саду и обустройства пешеходных зон. Также прокурор региона потребовал принять незамедлительные меры по демонтажу конструкции, препятствующей прокладке внешних сетей водоснабжения и благоустройству территории.

Прокуратурой г. Бийска объявлены предостережения главе города и подрядчику строительства о недопущении перенесения сроков введения социального объекта в эксплуатацию. Его функционирование имеет первостепенное значение для города Бийска и позволит решить проблему обеспеченности местами детей в возрасте до 3 лет.

Окончание строительства социальных объектов остается на контроле прокуратуры края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле, в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» за счет средств федерального и краевого бюджета ведётся строительство физкультурно — оздоровительного комплекса по адресу: ул. Юрина, 197а.

За то, что средства на возведение комплекса в 2021 году не были освоены в полном объеме, а в ходе прокурорских проверок было выявлено отставание от графика выполнения работ, теперь уже бывший министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев получил предостережение.

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