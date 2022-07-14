Тула, 14 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Тульской области перед судом предстанет 17-летний подросток, обвиняемый в совершении пьяного ДТП, в котором погиб 15-летний мальчик. В настоящее время следствие по делу завершено, материалы переданы в суд, сообщили 14 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, 21 мая 2022 года 17 летний подросток, не имея водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Skoda Octavia, в котором находились четверо несовершеннолетних пассажиров. Двигаясь по проезжей части, обвиняемый не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии на месте погиб 15-летний пассажир, который находился на переднем сиденье, ещё трое подростков получили травмы, вред, нанесённых их здоровью, квалифицирован как тяжкий вред.

Сам обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.