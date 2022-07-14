Париж, 14 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на площадь Согласия, где его приветствовали, в частности, премьер-министр Элизабет Борн, а также министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Франция 14 июля отмечает День взятия Бастилии.

В военной машине в сопровождении начальника штаба вооруженных сил Эммануэль Макрон принял участие в параде на Елисейских полях.

Музыкальный ансамбль военно-морского флота Франции празднует 70-летие. Кроме того, воздушные силы ядерного сдерживания пролетят над Парижем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон представил военному сообществу свои приоритеты на ближайшие месяцы.