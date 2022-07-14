Москва, 14 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Известный актёр Сергей Безруков поделился мнением о возможности создания второго сезона сериала «Бригада». Об этом сообщил портал Blitz Plus 14 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Безруков

«Продолжение снимать не стоит, а то можно испортить впечатление от 15 серий», — заявил артист. Стоит отметить, что ранее Безруков также неоднократно высказывался против создания продолжения проекта.

Напомним, премьера сериала «Бригада» состоялась в 2002 году. Одну из главных роле в 15-серийном проекте исполнил Сергей Безруков.