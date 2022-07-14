Ташкент, , 12:12 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов объявил, что делегация из Кабула примет участие в международной встрече, которая запланирована на 25–26 июля в Ташкенте и посвящена Афганистану.

Афганистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», заявив, что в этой встрече примут участие делегации более 20 стран, он добавил: »Мы хотим донести наше послание до нынешних властей Афганистана через эту встречу».

«Цель встречи состоит в том, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнили свои обязательства, которые они взяли на себя в рамках ташкентской встречи, и приняли подписанные на ней документы», — добавил Норов.

Согласно заявлению, опубликованному МИД Узбекистана, ещё одной целью этой встречи является осмысление мер и предложений подходов международного сообщества в целях обеспечения стабильности, безопасности, послевоенного восстановления в Афганистане и интеграции этой страны в процессы регионального сотрудничества.

Забихулла Муджахид, официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтвердил направление делегации на эту встречу.

«Министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан отправится в Ташкент во главе делегации и сделает заявления с позиции правительства и народа Афганистана», — сказал он.

Муджахид уточнил, что в состав этой делегации входят также представители других министерств и ведомств.