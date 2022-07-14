Кемерово, , 12:12 — REGNUM В Кемеровской области завершилась экзаменационная кампания — 100 баллов получили 77 выпускников школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из них два одиннадцатиклассника — из Кемерова и Новокузнецка — набрали максимальный балл сразу по двум предметам, — уточнили в региональной администрации. — Выпускник кемеровской школы №36 Владимир Бакланов получил 100 баллов по русскому языку и химии, а выпускница новокузнецкого лицея №84 им. В. А. Власова Мария Зацепина — по профильной математике и физике».

При этом 45 выпускников показали максимальный результат по русскому языку, 11 — по химии, десять — по истории, один выпускник набрал 100 баллов по профильной математике.