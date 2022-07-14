Донецк, 14 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Министерству иностранных дел Донецкой Народной Республики поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР, заявил 14 июля глава республики Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

«С КНДР у нас есть определенные перспективы, сейчас уже МИД ДНР поставлена задача проработать уже в практической плоскости взаимодействие по различным направлениям, в том числе в экономике», — сказал он в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея стала пятой страной в мире, признавшей независимость ДНР и ЛНР. До КНДР независимость этих двух стран признали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия.

Читайте также: Власти КНДР намерены развивать межгосударственные отношения с ДНР и ЛНР