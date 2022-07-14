Берлин, , 12:09 — REGNUM В 2023 году цены на газ в германии могут вырасти в три раза, сообщил 14 июля президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что в 2023 году потребительские цены газа могут вырасти как минимум втрое.

«Для тех, кто сейчас получает счета за отопление, авансовые платежи уже удваиваются», — сказал он в интервью RND.

Мюллер уточнил, что этих расценках не учитываются последствия российской спецоперации на Украине. Но с 2023 года потребители газа должны ожидать увеличения авансовых платежей как минимум втрое.

«Не всё сразу и в полном объёме затронет потребителей, но в какой-то момент за это придётся платить», — сообщил глава агентства, предложив перейти к экономии уже сейчас.