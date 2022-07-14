Пермь, 14 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Пермском крае вдвое вырос суточный показатель госпитализаций ковид-пациентов. За сутки, 13 июля, в больницы поступили 17 пациентов, тогда как днём ранее — девять, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 372 130 заражений коронавирусом, в том числе 64 случая — 13 июля. Новые факты отмечены восьми муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, в Чусовском, Кунгурском, Пермском, Горнозаводском, Суксунском и Чердынском муниципальных и городских округах.

Оправились от коронавирусной инфекций в общей сложности 362 840 пермяков. По причине COVID-19 скончались 8 845 человек. Последние два дня в регионе нет ни одного нового летального исхода.