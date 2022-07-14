Свободненский район, Амурская область, 14 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Оздоровительный лагерь для детей имени Лизы Чайкиной, расположенный в Амурской области, выставили на продажу. Его стоимость владельцы оценили в 60 млн рублей, сообщило 14 июля ИА ПортАмур.

пресс-служба администрации Оренбурга Загородный лагерь

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Площадь лагеря около 11 га, на территории находятся 11 зданий — медпункт, клуб, столовая, санитарно-бытовой комплекс и жилые корпуса. Комплекс располагается в селе Нижние Бузули Свободненского района Приамурья.

Кроме строений продаётся также всё необходимое для работы лагеря оборудование и инвентарь. На территории комплекса есть три бассейна, собственные скважина и электроподстанция.

«Мы приняли решение больше не заниматься этой деятельностью. Стоимость продажи была сформирована исходя из прибыли, полученной за 2021 год», — отметил владелец детского лагеря.

Ему комплекс достался по наследству. Сейчас там многое уже устарело, жилые корпуса нуждаются в ремонте.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых детских лагерях Амурской области все путёвки раскупили уже в апреле. На повышение спроса повлияли кешбэк и успешная оздоровительная кампания в 2021 году.