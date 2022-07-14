Челябинск, 14 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Челябинской и Курганской областях на дорогах ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Управление дорог «Южный Урал».

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Ограничение действует с 13:00 до 20:00 по местному времени и касаются участков трасс М-5 «Урал», А-310 и Р-254 «Иртыш» и касается тяжеловесного транспорта. Причиной стала жара, до +32 градусов.

Подрядным организациям вместе с подразделениями ГИБДД поручено принять меры к ограничению движения и организовать регулярный пролив проезжей части.