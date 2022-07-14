Москва, 14 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Автомобилисты, с которых ошибочно взяли двойной тариф на платных участках федеральных трасс, могут вернуть свои деньги. Об этом ИА REGNUM заявили в ГК «Автодор» в ответ на официальный запрос, направленный в связи с жалобами водителей, пользующихся платными участками федеральных трасс.

Пресс-служба госкомпании «Автодор» Пункт взимания платы на трассе М-4 «Дон»

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Для того, чтобы вернуть деньги, нужно в течение 30 дней обратиться в адрес ООО «Автодор-Платные дороги» для соответствующего перерасчета.

Напомним, что автомобилисты жаловались, что при наличии кофра на крыше транспортного средства категории I, система может распознать автомобиль как крупногабаритный, а значит, оплата будет удвоена. В то же время, на официальном сайте «Автодора» сказано, что «аксессуары и багаж, перевозимые на крыше и задней двери транспортных средств I и II категорий, в расчет габаритной высоты не включаются». Это означает, что переплата за багаж, перевозимый в кофре на крыше авто — незаконна, и нарушает права автовладельцев.

Комментируя ситуацию, в пресс-службе компании на официальный запрос ИА REGNUM уточнили, что «при установке на крышу легкового ТС багажника, система автоматически измеряет высоту ТС с багажником и получив результат, превышающий 2 метра, классифицирует ТС по классу 2».

В случае оплаты проезда на полосе с кассиром, правильный класс установит именно кассир. На вопрос о том, информирует ли ГК «Автодор» автомобилистов о том, что цена за провозимый на крыше багаж будет изменена, в ведомстве ответили, что в случае несогласия с кассиром или аппаратом измерения по части определяемого класса, либо проезде через полосу без кассира, пользователь может с помощью кнопки вызова вызвать начальника смены, который проведет замер ТС на полосе и установит его корректную габаритную высоту без учета перевозимого на крыше груза. Во всех иных случаях и по всем иным типам оплаты (в том числе с помощью транспондера) класс скорректируется в течение 1 суток службой финансового контроля ООО «Автодор-Платные дороги».