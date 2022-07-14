Томск, 14 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Томской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об организации занятия проституцией. В числе фигурантов двое томичей, один из которых ранее работал в полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Joe Gratz Суд

По данным следствия, с мая по июль 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы с ещё одним экс-правоохранителем, обманом вовлекли в занятие проституцией двух девушек, а также принудили продолжить незаконную деятельность ещё шестерых. Три из них подверглись насилию при этом.

«Подельник бывших полицейских в целях запугивания одной из девушек похитил её паспорт, а в ходе обысков по месту его жительства сотрудниками правоохранительных органов обнаружен и изъят наркотик весом 6,13 граммов, который он хранил для личного употребления», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде. Дело против другого бывшего сотрудника передано в суд в июне.