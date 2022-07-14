Пекин, , 12:05 — REGNUM Наглядный пример, показывающий различие в понимании фразы «международное сообщество» для всего мира и для представителей СМИ Запада, опубликовал 14 июля на своей странице в одной соцсетей официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Понятие «мировое сообщество». Изображение на странице официального представителя МИД Китая в Twitter mobile. twitter.com/zlj517

На выложенной китайским дипломатом карте мира, на первом варианте красным цветом закрашены все страны мира, а на втором — только США, Европа, Австралия и Япония. Этим он указал, что для западных СМИ остальные страны для освещения ничего не значат.

«Что означает «международное сообщество»? И что означает «международное сообщество» по версии мейнстримовых западных СМИ?», — задался вопросами Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство коммерции Китая подтвердило факт переговоров с США о предельной цене на российскую нефть.