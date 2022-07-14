Тюмень, , 12:03 — REGNUM Кирпичный завод в тюменском городе Ялуторовске на 76% увеличит выпуск силикатного кирпича. На эти цели Инвестиционное агентство Тюменской области выделило предприятию 50 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ялуторовский комбинат строительных материалов Инвестиционное агентство Тюменской области

В планах Ялуторовского комбината строительных материалов также нарастить объёмы производства газобетона на 43%. Таким образом завод начинает программу модернизации, рассчитанную до 2031 года.

Отмечается, что Ялуторовский комбинат строительных материалов — один из крупнейших производителей стеновых материалов на Урале. Сейчас здесь работает более 240 человек, планируется создать еще 13 рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область вошла в пятерку лидеров по темпам строительства жилья в России.

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