Тюмень, 14 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Кирпичный завод в тюменском городе Ялуторовске на 76% увеличит выпуск силикатного кирпича. На эти цели Инвестиционное агентство Тюменской области выделило предприятию 50 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Инвестиционное агентство Тюменской области Ялуторовский комбинат строительных материалов

В планах Ялуторовского комбината строительных материалов также нарастить объёмы производства газобетона на 43%. Таким образом завод начинает программу модернизации, рассчитанную до 2031 года.

Отмечается, что Ялуторовский комбинат строительных материалов — один из крупнейших производителей стеновых материалов на Урале. Сейчас здесь работает более 240 человек, планируется создать еще 13 рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область вошла в пятерку лидеров по темпам строительства жилья в России.